JOHN GARNER – Heart

Es wird emotional bei und mit JOHN GARNER. Die Band aus Augsburg hätte sich fast getrennt, hat dann aber den Weg zurück ins Studio gefunden und sich einfach alles von der Seele gespielt, was diese bedrückte – daraus wurde dann “Heart”. Mit vielen Streichern, mit viel Gefühl und mit viel Kraft kommt diese 6-Track-EP daher, als eine Mischung aus Folk-Pop und Poprock, einer Mischung aus Mittelfinger und Hoffnungsschimmer. Bestes Beispiel hierfür ist wohl “Help”, ein auf dem Piano aufgebauter Song, den man durchaus als perfekte Ballade bezeichnen kann, emotionale Höhepunkte inklusive, zart beginnend und immer größer werdend.

Sicherlich, das ist schon sehr poplastig, spielt auch viel mit den tiefen Emotionen – aber die packt “Heart” größtenteils eben nicht nur selbst aus, sondern JOHN GARNER erreichen damit auch oft genug das Herz der Hörerschaft. Es droht manchmal in den Schmalz abzurutschen, aber der Tanz auf dieser Rasierklinge gelingt der Band letztendlich doch ziemlich erfolgreich. Eine gelungene Rückkehr zu dem, was JOHN GARNER am besten können: Musik machen.

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 13.03.2020