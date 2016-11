INSANITY ALERT – Moshburger

Thrash This Charming Man – Teil 2. Weniger Metal – mehr Hardcore bevorzugen dagegen INSANITY ALERT aus Österreich. Damit schlagen Sie sich auf die Seite ewiger Helden wie MUNICIPAL WASTE und prügeln sich dermaßen gnadenlos durch die Stücke auf „Moshburger“ das es eine wahre Wonne ist. Klasse Samples und eingängige knallharte Stücke wie „Rip your head off“ schlagen ein wie ein gezielter Faustschlag, um Dir darauf den nächsten Schlag in den Magen zu versetzen. Geht ab wie Schmidts Katze denn „The times are a-thrashin´“! Live wird das sicherlich ein brutales Moshpit-Vergnügen aber „Metal punx never die“. Produziert von Andy Classen und gemastered von Joel Grind ist der Sound genauso räudig wie man es liebt und springt einen in jedem Moment angriffslustig aus den Boxen an. Herrlich und ein geiles Cover gibt’s noch oben drauf!

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 07.10.2016