Indie.Cologne.Fest 2019

Während die Schulsommerferien in HH bereits zuende sein werden, feiert in Köln das Indie.Cologne.Fest seinen 6ten Geburtstag am letzten Wochenende der NRW Schulsommerferien. Konkret werden am 23. und 24.08.19 einige Locals mit ein paar besonderen, befreundeten Gästen aus Hamburg und Berlin das Line-Up des kleinen aber feinen Festivals bilden. Unter anderem wird Dominik Janssen, Sänger der legendären DECORDER, Solo auftreten. Auch der Gastgeber selbst, Markus Sangermann, wird Stücke von seinem neuen Album „Ahoi Rock n Roll“ auf dem spannenden Odonien-Gelände präsentieren.

Line-up

Freitag:

Albert Luxus, Doc Schoko, Frogcodile, Lingby, Soeckers, Waking Up In Stereo

Samstag:

Bernd Begemann & #diebefreiung, Die Realität, Dominik Janssen, gong wah, MINCK, Neuser, New Rogues

Weitere Informationen:

https://de-de.facebook.com/indiecolognefest/

http://www.odonien.de