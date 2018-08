INDIE.COLOGNE.FEST 2018

Das Indie.Cologne.Fest geht in die 5. Runde.

Präsentiert werden dieses Jahr, am 24. u. 25. August 2018, regionale und überregionale wie internationale Indie-Acts, in verschiedenen Ecken auf dem schönen Odonien-Gelände. Mit dabei sind unter anderem LAUTER BÄUMEN, die bereits im BLUEPRINT sehr positiv besprochen wurden. Mit PELLE CARLBERG kommt zudem Schwedens Ausnahmekünstler in Sachen akustischem Beste-Laune-Powerpop und auch Herr ROSSMY mit seiner REGIERUNG.

Präsentiert wird das Ganze von King-kalk-booking & indie.cologne.events und dem Kulturamt der Stadt-Köln. Kreativer Kopf hinter dem Festival ist Markus Sangermann. Ohne Menschen wie Markus wäre Indie längst tot – man kann ihm gar nicht genügend danken!

Wir sagen: weiterempfehlen und hingehen!

Line Up Freitag:

SEDLMEIR, (Berlin)

FORTUNA EHRENFELD (Köln)

THE GOLDLAND (Köln)

HELGEN (Hamburg)

ILGEN-NUR (Hamburg)

KLAUEN (Köln)

PARCOURS (Köln)

SCHANK (Köln)

STEREO NAKED (Köln)

Line Up Samstag:

DARJEELING (Wuppertal)

FREIZEIT 98 (Augsburg)

HEY RUIN (Köln)

LAUTER BÄUMEN (Köln)

MALTA (Köln)

PELLE CARLBERG (Schweden)

SUZAN KÖCHER (Solingen)

DIE REGIERUNG & special guest (Hamburg, Essen, Schweiz)

Durch den Samstag führen WE ARE THE MOTZ – SÜDSTADT MOTZ (Köln/Berlin) aus dem Hause „Wir Sind Fucking Independent“.

Hardticktes gibt es unter anderem bei Underdog-Records in Köln.

Den Online-VVK für die 2Tages-Tickets (inclusive Special bei den Aftershows), die am Einlass gegen ein Hardticket eingelöst werden, gibt es hier:

https://www.eventbrite.de/e/indie-cologne-fest-5-tickets-45136485443

Weitere Informationen:

https://www.facebook.com/indiecolognefest/

http://www.odonien.de