HOTEL HOTEL – Heaven`s Will

Das gefällt. Der Norweger Vegard Urne (EMPTY BOTTLES; BROKEN HEARTS; THE WEDNESDAY KNIGHTS) bespielt in seinem Solo-Projekt HOTEL HOTEL die Seelen der erwachsenen Schwermüter. Der Zorn der Jugend ist passé, schöne Melodien erzeugen warme Farben und diese legen sich schützend um`s Herz. BONNIE PRINCE BILLY lässt grüßen, nicht die schlechteste Referenz. Einige Stücke sind instrumental, klingen wie BELLE AND SEBASTIAN auf 33 Umdrehungen – auch schön. Wenn Europäer Americana-Folk spielen ist das so eine Sache. Aber hier ist die Sache klar, sehr authentisch: Vegard Urne war in seinem vorherigen Leben als Schrauber im Maschinenbau in Ohio tätig und angelte am Wochenende am Eriesee – so oder so ähnlich muss es gewesen sein. Schön ist das!

Label: Apollon Records

Vertrieb: The Orchard

Links: facebook.com/hotelhotelband