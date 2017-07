HOCH/TIEF – Detroit Stuttgart

Vor ca. 6 Jahren hatte ich bereits das Vorgängeralbum besprochen, welches bei mir eher gemischte Gefühle hinterlassen hat. Und irgendwie werde ich auch mit dem Nachfolger von HOCH/TIEF nicht so wirklich warm. Dabei fängt das Album wirklich verheißungsvoll an: „Detroit“ ist ein großartiger Post-Punk-Song, dessen Wurzeln klar im amerikanischen 90er Jahre Emo-Sound zu suchen sind. Doch leider weigert sich das Trio auch weiterhin hartnäckig, diesen Stil auf LP-Länge durchzuziehen. Stattdessen fließen im Laufe der Platte auch Einflüsse aus Alternative-Rock, Indie und Grunge mit ein und lassen keine wirklich klare Linie entstehen. Gewiss gehört dies zum Konzept von HOCH/TIEF, aber gerade in Kombination mit den deutschsprachigen Texten erinnert mich das Gesamtresultat deutlich mehr an SELIG als an SAMIAM -uUmgekehrt wäre es mir persönlich lieber gewesen.

Bewertung: 5,5/10 Veröffentlichungsdatum: 19.05.2017