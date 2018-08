HERR PAULSEN UND DAS ZEITPROBLEM – I (7″)

Zuletzt war es ziemlich still um Elfenart Records geworden, denn Label-Betreiber Daniel hatte sich eine Auszeit gegönnt, um sich verstärkt privaten Dingen widmen zu können. Doch nun meldet sich das sympathische Ein-Mann-DIY-Label mit einer neuen Veröffentlichung zurück, wobei die Band um die es diesmal geht passender Weise auf den Namen HERR PAULSEN UND DAS ZEITPROBLEM hört. Auf der (auf lediglich 150 Exemplare limitierten) 7inch gibt es vier Mal emotionalen Indie-Punkrock zu hören, der nicht gerade mit Melodien geizt und vor lauter Herzblut nur so strotzt. Schöne Oktavgitarren-Bögen wie in „Das ist alles“ oder „Comickritzeleien“ verleihen den Songs eine gute Dosis Melancholie und reihen diese Band somit wunderbar im Veröffentlichungskatalog zwischen Labelgenossen wie SNOERD, PEPPONE oder KRAWEHL ein. Hoffen wir also, dass in Kürze noch weitere Veröffentlichungen zu erwarten sind – sowohl aus dem Hause Elfenart, als auch von dieser interessanten neuen Formation.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 16.06.2018