HELDEN SCHWARZER TAGE – Deine Welt

Prima Bandname, schönes Cover, die Vorgaben sind also schon mal positiv für “Deine Welt”. Und die krachenden Gitarren lassen den Hörer sofort an IN EXTREMO denken, der Gesang eher an Campino. Und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit über die HELDEN SCHWARZER TAGE. Die härtere Schiene des Deutschrock mit punkigem Gesang, animiert zum Mitsingen (oder Mitgröhlen?) und Mittanzen. Wobei die Parallele zu den TOTEN HOSEN mich als Bonner natürlich eher kalt lässt. Und langanhaltende Gitarrensoli sind ja auch nicht unbedingt mein Fall. Aber das straighte, stets nach vorne gerichtete Schlagzeug und der leicht düstere Unterton können mir schon das ein oder andere Lächeln ins Gesicht zeichnen. Und auch der Akustikgitarrentrack lässt die Gläser und die Stimme heben. Also: Gut geschriebene Deutschrocksongs mit teils deutlich politischen Texten, einem leichten Hang zur Melancholie, die das Herz und das Hirn ansprechen, manchmal aber doch etwas zu sehr in einer gewissen Eintönigkeit zu versinken drohen. Aber eine interessante Platte.

Bewertung: 6/10 Veröffentlichungsdatum: 05.10.2018