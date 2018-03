HARDSELL – Subculture Criminals

HARDSELL? Gehört hat man den Bandnamen schon des Öfteren, in Puncto Musikgenuss aber doch Neuland, nun für mich das fünfte Album als Premiere. Wurde auch Zeit, würde so mancher sagen, denn das letzte Alum wurde 2004 über Bandworm veröffentlicht. Laut Bandpromo hat HARDSELL sogar zwei Line-ups, eines in Europa und eines in Amerika. Frage mich ehrlich gesagt nach dem Sinn der ganzen Sache. Will man somit flächenübergreifend die beiden großen Märkte bestmöglich bearbeiten und die Marke HARDSELL etablieren? Zudem kommt bei mir die Frage auf, wer das vorliegende Album aufgenommen hat. Produziert wurde ganz ganze in den Staaten, heißt dass die Europäer bei der Aufnahme komplett raus sind? Eins vorweg, geboten wird nichts neues, ein geläufiger Albumtitel, ein klassisches Old School Tattoo-Cover, die üblichen Oi-Texte, vorgetragen mit rauer und kraftvoller Stimme. Die Martens-Boots auf der Rückseite scheinen nicht frisch gewienert zu sein, man macht hier schließlich keine Ska-Musik, sondern haben vielmehr den Staub der Straße „geatmet“ und manch harten Knochen-Pogo mitgemacht. Melodien und Chöre gehen in Ordnung, nur passt der Gesang teilweise nicht so auf die Melodie und läuft eher nebenher. Mir fehlt hier die Harmonie, die die Sache im Gesamten eingängig machen würde. In Folge dessen laufen die ersten sechs Songs ohne hohen Wiedererkennungspotenzial durch, so dass ich erst beim siebten, von zwölf, Song „Victory“ auf die Wiederholtaste drücke. Es gab mir sicher auch Zeiten, da hätte ich solche Alben auch abgefeiert, leider kommt jetzt nur eine bedingte Kaufempfehlung für Die-Hard-Fans dieses Genres.

Bewertung: 5,5/10 Veröffentlichungsdatum: 26.1.18