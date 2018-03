GUTS PIE EARSHOT & NOMI AND AINO – Deckname Jenny (Soundtrack)

GUTS PIE EARSHOT gehören wohl mit zu den eigenwilligsten Bands, die die deutsche Underground-Musikszene zu bieten hat. Wenn sie sich dann noch mit dem queerfeministischen Elektro-Duo NOMI & AINO zusammen tun, um den Soundtrack für einen Film namens „Deckname Jenny“ zu gestalten, kann das Ergebnis eigentlich nur spannend werden. Ausgangsidee des Soundtracks war dabei ursprünglich die Vertonung des Stückes „Die Seeräuber-Jenny“ aus dem Theater-Klassiker „Die Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Doch weil die beteiligten Musiker gerade so gut in Fahrt waren, haben sie gleich noch weitere Lieder und alternative Songversionen zusammengeklaubt, so dass im Endeffekt ein abenteuerlicher Mix aus Breakbeat, Klassik, Elektro, HipHop und Industrial-Sound entstanden ist. Wie gesagt – spannend, aber zugleich auch recht unkonventionell. Übrigens: In dem besagten Film geht es um eine Gruppe von Menschen, die unter anderem auch unter Zuhilfenahme militanter Mittel für eine gerechtere Welt kämpfen und sich dabei zunehmend in privaten Verstrickungen wieder finden. Wer neugierig geworden ist findet weitere Infos unter http://www.jenny.in-berlin.de/

Bewertung: 6/10 Veröffentlichungsdatum: 02.03.2018