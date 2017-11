GRADE 2 – Break the routine

Junge Band aus dem Mutterland des Oi, England, genauer gesagt der Südküste Großbritanniens, Isle of Wight. Das es sich jetzt hier um „Doppel-Insel-Affen“ handelt, verkneife ich mir selbstverständlich, mir steht hier selbstverständlich nicht zu mit „englischem Humor“ zu argumentieren. Kommen wir zum Wesentlichen: Gegründet wurde die Band 2013 und wurde dann gleich von Contra Records unter Vertrag genommen. Was zur Folge hatte, dass sich das junge Trio livemäßig schon relativ oft bei uns als Vorband diverser Größen blicken lassen hat. Gefallen haben Sie mir live immer wirklich gut, der druckvoll gespielte Oi, ließ einem immer gut das Glas Bier in Richtung Hals führen. Bemerkenswert war hier auch immer das Alter der drei Jungspunde, die Geburtsjahre sind 1997 und 1998. Gerüchten zu Folge, solle einzelnen Bandmitgliedern, zumindest damals, von elterlicher Seite ein „Nassrasur-Schnitt“-Verbot auferlegt worden sein. Egal, short cropped Hair ist eh viel authentischer! Nun das erste Full-Length-Album als CD-Version – ich war schon so gespannt auf das Album, das ich mir die farbige Vinyl-Version auf dem Spirit-Festival gekauft habe. Knackig gespielter Oi, gute Texte, melodisch und frisch vorgetragen, dennoch traditionell britisch geprägt. So gesehen eine absolut runde Sache, dennoch ging meine Erwartung eher in Richtung Chamoions-Leage, Um an Bands wie BOOZE & GLORY, LIONS LAW oder BISHOPS GREEN ranzukommen fehlt leider noch etwas. In Fußballsprache ausgedrückt: ambitioniertes, junges Team, mit einer EuroLeague-Qualifizierung, mit enormen Potential um alsbald ganz oben mitzuspielen.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 05.08.2017