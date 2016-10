GIRAFFENAFFEN GANG – Nö mit ö

Wer kann eine CD besser besprechen als die Kinder, für die sie gemacht wurde? Das dachten sich auch die cleveren Redakteure von blueprint und drückten die CD einer Mitarbeiterin einer Hamburger Kita in die Hand. Hier ihr Erfahrungsbericht:

“2013 setzten die GIRAFFENAFFEN erstmals einen Fuß in die Tür unserer kleinen Kita in Hamburg. Damals klingelte der Postbote an der Tür mit einem Päckchen in der Hand. Adressiert an die Kinder unserer Einrichtung im Alter von drei bis sechs Jahren. Im Päckchen waren das 2012 erschienene erste und das 2013 erschienene zweite Album der GIRAFFENAFFEN. Bis dahin waren uns die GIRAFFENAFFEN gänzlich unbekannt. Absender war eine Kita in Nordrhein-Westfalen, in der eine unserer Kolleginnen kürzlich angefangen hatte zu arbeiten. Begleitet wurden die CDs von einem kurzen Brief. Der erste Satz: „Leute, das müsst ihr euch unbedingt anhören. Meine Kinder hier in der Kita stehen voll auf die GIRAFFENAFFEN!“.

Das taten wir dann auch. Zugegeben, für uns Fischköppe waren die Interpretationen altbekannter Kinderlieder durch deutschsprachige Künstler zunächst gewöhnungsbedürftig. Doch mit jedem Lied wuchs unsere Begeisterung. Die Lieder hatten Wiedererkennungswert. Die Texte waren den Kindern bekannt und konnten mitgesungen werden. Uns Pädagogen gefiel, dass sich bekannte Künstler an alte Volks- und neuere Kinderlieder wagten. Ja, auch wir standen seitdem auf die GIRAFFENAFFEN, auf laute und leise Töne.

2016. Wieder erreicht uns Post und wieder von den GIRAFFENAFFEN. Ob wir in die bald erscheinende CD mit unseren Kindern mal reinhören können, wurden wir gefragt. Klar, machen wir das! Und das haben wir dazu zu sagen:

„Die sind cool. Die CD kenne ich aus dem Urlaub. Meine Freundin hat die auch“, sagt Leni, 5 Jahre alt, gleich als sie die ersten Töne hört.

„Das ist ja witzig, die sagen ja zu allem nein!“, bemerkt Enna, ebenfalls 5 Jahre alt, die sich direkt vor den CD-Player setzt und dem Text „Nö mit Ö“ wie einem Hörbuch lauscht.

Drei weitere Mädchen sitzen am Tisch, malen ein Bild und wippen währenddessen mit ihren Köpfen im Takt.

„Die singen wie FANTA 4. FANTA 4 heißt nämlich rocken. Schaut, ich rocke im Takt. Ich mache mit meinem Körper eine Welle!“, ruft Sophia den drei Mädels am Tisch zu und macht dabei mit ihrem ganzen Körper wellenartige Bewegungen.

„Das hört sich aber auch irgendwie an wie CRO!“, ergänzt Tomma, die gerade ihr Bild fertig gemalt hat und nun ihre Aufmerksamkeit der tanzenden Sophia schenkt. Im Nu tanzt auch sie mit, spielt dazu Luftgitarre und erklärt fröhlich: „Ich tanze gerne. Rockige Musik ist gut.“

Beim dritten Lied der CD, das „Pipifax“ heißt, setzen sich die Kinder wieder vor den CD-Player und hören dem Text zu. In einer Zeile heißt es: „Ich kann inzwischen pfeifen. Ist ja pipifax. (…) Ich kann sogar eine Email schreiben!“ An erster Stelle pfeifen die Kinder mit und sind sich einig, dass Pfeifen ja ganz einfach sei. Und Emails schreiben erst… „Jeder Erwachsene kann doch eine Email schreiben. Mit dem Handy!“, erklärt Enna und lauscht dem Text weiter.

Nach dem fünften Lied ist das Interesse der Kinder nicht mehr gegeben (die jüngeren Kinder sprach die Musik von Beginn an nicht an). Sie fragen uns Pädagogen, ob wir die anderen GIRAFFENAFFEN-CDs nochmal an machen können. „Ja, die sind besser. Da können wir mitsingen“, sagt Sophia. Wir legen die GIRAFFENAFFEN 1, die wir nun schon länger nicht mehr gehört hatten, ein, und die Kinder widmen sich wieder ihren Bildern am Tisch. Zu beobachten ist, dass es wieder ruhiger wird in der Gruppe. Die Kinder malen konzentriert an ihren Bildern und singen leise vor sich hin. Da ist er wieder, der Wiedererkennungswert, den die ersten CDs der GIRAFFENAFFEN ausgemacht haben.

Im Unterschied zu den bisherigen Alben, sind auf dem neuen Album ausschließlich unbekannte HipHop-Liedtexte der GIRAFFENAFFEN GANG, bestehend aus MC Mike, Karo Klaro und DJ Boris Beat. Und auch nur diese singen die Lieder. Nimmt man sich die Liedtexte des aktuellen Albums zur Hand, können wir wohl bestätigen, dass es Texte sind, die der heutigen Lebenswirklichkeit vieler Kinder entsprechen. Jedoch das, was für uns die GIRAFFENAFFEN bisher ausgemacht haben, Lieder und Stimmen mit Wiedererkennungswert, fehlen gänzlich. Bekannte Künstler waren nicht beteiligt. Wir hoffen an dieser Stelle nicht, dass diese nun lieber alle bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ mitmachen!

Gewiss ist jedoch, dass seit dem Herausbringen des fünften Albums, bei uns die GIRAFFENAFFEN wieder präsent sind. Jeden Tag. Jedoch nur die ersten Alben. Nach dem letzten hat kein Kind wieder gefragt.”