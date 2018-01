FETTES BROT – Gebäck in the days (Live in Hamburg)

Ich ärgere mich bis heute, dass ich bei keinem der drei FETTES BROT-Konzerte im Hamburger Mehr!-Theater im Oktober 2016 dabei sein konnte. Einen Tick zu lange gezögert, und schwupps waren alle verfügbaren Tickets innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Und das völlig zu Recht, denn die Shows an diesen Abenden waren keine normalen FETTES BROT-Auftritte, sondern die womöglich einmalige Gelegenheit, noch einmal in die Vergangenheit der drei sympathischen HipHop-Nordlichter zu reisen. Zu hören gab es dort nämlich ausschließlich altes Songmaterial aus den Anfangstagen der Band, genauer gesagt bis zum „Fettes Brot lässt grüßen“-Album aus dem Jahre 1998. Vor allem die „Mitschnacker“-EP und der erste Longplayer „Auf einem Auge blöd“ liefen früher bei mir bis zum Erbrechen und lassen mich noch heute in Nostalgie schwelgen, von den Erinnerungen an zahlreiche Live-Auftritte der Brote in den Jugendzentren des Hamburger Speckgürtels ganz zu schweigen. Nichtsdestotrotz – ein Wiederauflebenlassen dieser Zeit war mir aufgrund des knappen Kartenkontingentes im Mehr!-Theater wie gesagt nicht vergönnt.

Quasi ls Trostpflaster muss daher nun diese Live-CD herhalten, deren Aufnahmen bei den besagten Konzerten mitgeschnitten wurden. Und die hat es sich ganz schön in sich, denn an den drei Abenden wurde weder mit Hits, noch mit prominenten Gästen gegeizt. So geben sich neben dem obligatorischen Haus-DJ exel. Pauly alte Homies wie TOBI & BO oder DJ RABAUKE ebenso die Klinke in die Hand wie die aktuellen Künstler BOY oder FATONI. Bei „Friedhof der Nuscheltiere“ wurde sogar König Boris´Schwester HEISSES EISEN noch einmal auf die Bühne gebeten, während Sven Regener von ELEMENT OF CRIME bei „Jein“ die Trompetenmelodie pusten darf. Was die Songauswahl betrifft bleiben derweil kaum wünsche offen – von „Da draußen“ über „Hallo HipHop“, „Frikadelle am Ohr“, „Meh´ Bier“ bis hin zu „Definition von Fett“ wird tief in der eigenen Vergangenheit gewühlt, selbst das selten live gehörte „Schlecht“ wurde zur Feier des Tages aus der Mottenkiste gezerrt. Abgerundet wird das Nostalgie-Paket von der beiliegenden DVD, die neben einem kommentierten Konzertfilm auch noch eine Dokumentation aus den Anfangstagen der Band enthält. Bleibt nur noch zu hoffen, dass es möglicherweise doch noch einmal ein derartiges Oldschool-Konzert von FETTES BROT geben wird. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, möchte ich hiermit bitte schon mal mein Interesse an einem Ticket anmelden.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 08.12.2017