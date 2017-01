EMPTY VEINS – Vinyl EP-Verlosung

Blueprint verlost eine schicke EMPTY VEINS-EP!

Ende Oktober 2016 wurde die EP sehr positiv im Blueprint-Fanzine besprochen:

“Wenn ich weit nach hinten blicke, sehe ich NATION OF ULYSSES oder HÜSKER DÜ zu Land Speed Record-Zeiten. Das ist sicherlich die Basis für so manch ähnlich getaktete Band gewesen, in den Folgejahren dann LA DISPUTE oder DEFEATER oder ganz aktuell TOUCHÉ AMORÉ. In dieser Liga spielen EMPTY VEINS sicherlich noch nicht, sie sind aber auch nicht so wahnsinnig weit davon entfernt.” Jo Rößmann

Interesse? Dann schickt uns bis zum 15.01.2017 eine Mail mit dem Betreff “Oberarmblutsperre” an verlosung(at)blueprint-fanzine.de und vergesst nicht, Euren Namen und Adresse mit anzugeben.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, unser Dank geht an Robert von EMPTY VEINS.