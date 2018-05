Elbjazz 2018

Die Neuausrichtung nach einem Jahr Pause ist 2017 geglückt – das Elbjazz ist wieder da, und nicht nur die Jazz-Fans aus Hamburg nehmen dies freudestrahlend zur Kenntnis. Auch in diesem Jahr wird am ersten Juni-Wochenende rund um den Hamburger Hafen wieder eine Vielzahl an Bands auftreten, die mal mehr, mal weniger im Jazz verwurzelt sind. Und genau das ist es, was die Zuschauer am Elbjazz lieben. Es gibt eben nicht nur klassischen Jazz zu hören, genauso findet man hier auch Modern Jazz, Soul, Funk, Pop – im Grunde ist für jeden etwas dabei, insbesondere, wenn man den Blick über den bekannten Tellerrand wagt. Dazu kommt noch die tolle Location auf dem Werftgelände von Blohm + Voss dazu, und auch in diesem Jahr ist wieder die Elbphilharmonie mit dabei.

Datum: 31.05.-02.06.2018

Ort: Hamburg, Hafen

Tickets: 99€

Zuschauer: 15.000

Bands: ANDROMEDA MEGA EXPRESS ORCHESTRA • BAMM • BOTTICELLI BABY • CADENZA COLLECTIVE & HFMT BIG BAND • CHARLES PASI • CHASSOL • CHINA MOSES • CMQ BIG BAND PLAYS BENY MORÉ • DAN GOTTSHALL FEAT. HFMT BIG BAND • DANIEL HIRTH TRIO FEAT. FRANK DELLE • DJANGO BATES & HR-BIGBAND • DOUG CARN WEST COAST ORGAN BAND • ECHOES OF SWING • EMIL BRANDQVIST TRIO • ESTONIAN VOICES • ESTRADA ORCHESTRA • EUROPEAN JASS LABORATORY • EVA KLESSE QUARTETT • FABIA MANTWILL QUINTETT • GOGO PENGUIN • GOLDINGS / BERNSTEIN / STEWART • HEINZ SAUER & JASPER VAN’T HOF • JOCO • KABALOON • KAMASI WASHINGTON • KAT FRANKIE • KINGA GLYK • LAURA PERRUDIN • MAGNUM COLTRANE PRICE • MAMMAL HANDS • MARIUS NESET & GUESTS – “CIRCLE OF CHIMES” • MATT ANDERSEN • MICHAEL WOLLNY & FRIENDS • MICHAEL WOLLNY & KONSTANTIN GROPPER • MICHAEL WOLLNY TRIO • MONKEY PLOT • NDR BIGBAND FEAT. ALON & JONA • NIGHTHAWKS • NILS LANDGREN FUNK UNIT • NILS WÜLKER & BAND FEAT. DJ MAD, MAXIM & NICO SUAVE • NNEKA • NUHUSSEL ORCHESTRA • OMER KLEIN TRIO • PABLO HELD TRIO • PHIL SIEMERS • SIENA JAZZ FEAT. DAVID GRABOWSKI QUARTETT • STEINMETZ & STICKAN FEAT. SIMIN TANDER • THE COOKERS • THE MARCUS KING BAND • THEO CROKER & DVRK FUNK • TONY ALLEN • WEB WEB • ÜBERRASCHUNGSKONZERT

Homepage: https://www.elbjazz.de