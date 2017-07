ELÄKELÄISET – Humppa of Finland

Mal ganz ehrlich… Wer den Namen ELÄKELÄISET hört und nicht sofort das Wort “Humppa!” im Kopf hat, der muss die letzten 20 Jahre in einem schallisolierten Bunker zugebracht haben, oder? Klar ist auch: Es ist nicht besonders schwer, ELÄKELÄISET zu erkennen. Der typische – eben Humppa, was ja in Finnland eine eigene Musikrichtung ist – Sound lässt es manchmal schwerfallen, die einzelnen Songs auseinander zu halten. Aber etwas anderes ist auch völlig klar: Das rockt. Immer und immer wieder. Die mittlerweile in ihr 25. Bandjahr gehenden Finnen, die mit diesem Album dem 100. Unabhängigkeitstag Finnlands frönen, schaffen es einfach immer wieder, das Tanzbein zu locken und mit ihrer persönlichen Version der Polka dem Publikum einzuheizen. Und ob sie nun NIGHTWISH oder BOOMFUNK MCs kaputt spielen, es ist einfach immer eine Freude, den Klängen dieser Band zu lauschen. Am meisten Spaß macht dies übrigens immer noch in einem möglichst kleinen Club, wo spätestens nach fünf Minuten der Schweiß von den Wänden läuft. Aber auch in der heimischen Kemenate lässt sich ein ordentliches Humppa-Gefühl erzeugen, denn ELÄKELÄISET machen einfach Spaß, auch wenn ich kein einziges Wort der eingefinnischten Lyrics verstehe. Braucht man aber auch nicht, um dennoch abzufeiern. Mit den Jungs auf der Bühne oder alleine zu Hause um den Küchentisch – Hauptsache Humppa! Wie heißt es so schön auf ihren T-Shirts? “Old is not dead”.

Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: 21.04.2017