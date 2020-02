EINERBANDE – Ojo Rojo EP

Neues von Deutschlands vielleicht interessantestem Seitenprojekt! Hatte sich BEATSTEAKS-Drummer Thomas Götz alias EINERBANDE mit seiner letzten Veröffentlichung noch in Ambient- und HipHop-Gefilden herumgetrieben, so wendet er sich auf der „Ojo Rojo EP“ nun mit neuen Mitstreitern dem Sound der 80er Jahre zu. Dieser präsentiert sich in einem schillernden Kleid aus Fantasy Rock, Synthie-Klängen und eingestreuten Sprechgesangspassagen, die die Kühle des New Wave widerspiegeln. Zugegeben ziemlich experimenteller Stoff, aber genau darum geht es bei der EINERBANDE: Die Umsetzung von musikalischen Ideen, ohne sich dabei an irgendein Klientel anzubiedern oder in ein musikalisches Korsett quetschen zu lassen. Die Maxi-Single erscheint in einer Kleinauflage von gerade einmal 182 Exemplaren in perlmuttfarbenen Vinyl und dürfte es alleine schon deswegen auf die Wunschliste ehrgeiziger Plattensammler schaffen.

Bewertung: 6/10 Veröffentlichungsdatum: 10.01.2020