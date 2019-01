EIN GUTES PFERD – Auflösung bekannt gegeben

Die Berliner Post-Punk-Band EIN GUTES PFERD hat seine Auflösung bekannt gegeben. Auf ihrer Homepage teilen sie mit:

“Nach nunmehr knapp 6,5 Jahren Band haben wir uns jetzt dazu entschieden EIN GUTES PFERD aufzulösen. Wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen und möchten nochmal allen Zuhörer_Innen, unseren Labels und Veranstalter_Innen, danken. Das war dope! Tausend Küsse auch an Kris, der uns jahrelang als Freund und Mischer begleitet hat. EIN GUTES PFERD waren: Aaron, Gunther, Silvan und Valentin. Wir werden euch auf dieser Seite auf dem laufenden halten über neue Projekte und was die einzelnen Pferde so treiben. Noch is die Herdplatte heiß. Also schmeiß rein in Topf. Danke und Auf Wiedersehen.”