EGOTRONIC – Ihr seid doch auch nicht besser

Auch wenn EGOTRONIC bereits seit ihrem Album „Die Natur ist dein Feind“ als Full-Band-Projekt unterwegs sind und sich somit vom reinen Elektro-Sound entfernt haben, kann man wohl guten Gewissens behaupten, dass in keiner ihrer bisherigen Veröffentlichungen dermaßen viel Punk drin steckt, wie in ihrem neuen Werk „Ihr seid doch auch nicht besser“: Aufgenommen im Studio von SLIME-Veteran Christian Mevs, produziert und gemischt von keinem Geringeren als Rodrigo Gonzales (ABWÄRTS, DIE ÄRZTE…), und obendrein gibt’s noch eine Coverversion des RAZZIA-Klassikers „Nacht im Ghetto“ zu hören. Dazu einmal mehr Torsuns provokanten und extrem politischen Texte, die in sich erster Linie mit Rechtsextremismus (und dessen von staatlicher Seite betriebenen Verharmlosung) auseinander setzen, aber auch die Lethargie und mangelnden Antworten auf diese Situation seitens der Linken Szene kritisch aufgreifen. Ungeachtet dessen verstehen es EGOTRONIC, diese textlich harte Kost in einen sehr tanzbaren Elektropunk-Sound zu verpacken, der nach meinem Empfinden sogar noch ein wenig waviger und NDW-lastiger klingt als zuvor. Hoffen wir also, dass auf den hiesigen Tanzflächen demnächst wieder ein stärkerer, linkspolitischer Wind weht. Denn dieses Land hat es bitter nötig.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 13.09.2019