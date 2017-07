DxBxSx / EGOTRONIC / FCKR / DŸSE – Deutschland, du mieses Stück Scheiße (7″)

Im Juli 2015 erhitzte ein 22 Meter langes Stück Stoff die Gemüter: Die linke Gruppe „Theorie Organisation Praxis Berlin“ hatte auf einer Demonstration gegen das europäischen Spardiktat an Griechenland ein riesiges Transparent mit dem provokanten Slogan „Deutschland, du mieses Stück Scheiße“ präsentiert. Die anwesende Polizei reagierte dünnhäutig, beschlagnahmte das Banner und ermittelte im Zuge dessen gegen 21 Personen wegen „Verunglimpfung des Staates“ – ein Vorgang, den es in dieser Form in Deutschland bis dato noch nicht gegeben hat. Das Verfahren wurde bereits wenige Tage später eingestellt, doch die Parole hat bei DxBxSx offenbar einen so nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass sie auf ihrem jüngst erschienenen Album „Wer will denn das“ einen Nationalismus-kritischen Song mit diesem Titel veröffentlicht haben. Und nicht nur das – er wurde nun sogar als Vinyl-Single ausgekoppelt, auf der sich neben der Originalversion auch Neuinterpretationen dreier anderer Bands befinden. Dass sich unter diesen EGOTRONIC und FCKR befinden, ist dabei keine große Überraschung, denn beide Formationen sind für ihre antinationalen inhaltlichen Standpunkte berüchtigt. Insofern liefern sie zwar gelungene, aber leider auch ziemlich vorhersehbare Coverversionen ab. Zusätzlich zu diesen beiden üblichen Verdächtigen gesellt sich dann noch das Noiserock-Duo DŸSE, die zugleich die meiner Meinung nach gelungenste Variante des Liedes abliefern, da sie sich am weitesten von der Ur-Version lösen und mit minimalistischen Elektrobeats und Sprechgesang herumexperimentieren. Der krönende Abschluss einer durchaus interessanten Konzept-EP.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 16.06.2017