DIVAKOLLEKTIV / MÖPED – Bananen Split

Man soll die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen – dachten sich offenbar auch das DIVAKOLLEKTIV und MÖPED und haben am 28.11.2015 im Berliner Club „Cortina Bob“ einfach mal ihr 10 (DIVAKOLLEKTIV) bzw. 10 5/8 (MÖPED) jähriges Bestehen zelebriert. Ein Teilmitschnitt des Konzertes wurde nun in 100er-Auflage als schniekes Vinyl-Sammlerstück mit Siebdruckcover herausgebracht. Die Soundqualität ist durchgängig gut und gibt die ausgelassene Stimmung des Abends anschaulich wieder, darüber hinaus ergänzen sich die beiden Bands perfekt. Das DIVAKOLLEKTIV legt direkt 6 Lieder vor und ich persönlich finde, dass diese live sogar noch besser kicken als auf ihren Studio-Alben, da hier doch noch eine gute Portion mehr Rotz mitschwingt. Als besondere Überraschung erwartet den Hörer zudem am Ende der Seite noch ein kleines Geburtstagsständchen – mehr sei an dieser Stelle nicht verraten…

MÖPED rattern auf ihrer Hälfte der Platte sogar ganze 11 Songs herunter und kommen noch direkter auf den Punkt als die All-Girl-Combo aus Berlin. Bisher hatte ich die Band noch gar nicht so richtig auf dem Zettel, aber ich muss sagen, dass ihr Mix aus Deutschpunk und 77er-Punkrock ziemlich gut gefällt. Die Stimme des Sängers ist etwas speziell, passt aber sehr gut zu dem generell leicht überdreht wirkenden Sound der Band, die sich in einigen Texten auch klar politisch gibt und beispielsweise gegen Nazis und Sicherheitswahn positioniert. Unterm Strich ist diese „Bananen-Split“ also eine schöne Momentaufnahme aus dem aktuellen deutschen Punk-Untergrund, die aufgrund ihrer geringen Auflage jedoch schnell vergriffen sein dürfte.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 23.09.2016