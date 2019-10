DIE TAUCHER – Landgang

Deutschsprachiger Spaß-Metal… Da werden Erinnerungen an adoleszente Trinkgelage in den Neunzigern wach, als zu fortgeschrittener Stunde gerne mal CDs von den DIMPLE MINDS den Weg in die Stereoanlage gefunden haben, um den mühsam erarbeiteten Vollrausch angemessen akustisch zu untermalen. Nüchtern betrachtet (höhö…) war das Ganze in puncto Geschmackssicherheit natürlich eher grenzwertig, aber Spaß gemacht hat’s trotzdem. Wie ich erst jetzt anhand des hier vorliegenden Albums erfahren habe, existierte zu jener Zeit in Ulm (bzw. um Ulm oder um Ulm herum…) eine Band namens DIE TAUCHER, die ebenfalls bierseelige Texte mit Heavy Metal-Musik kombinierte, dabei im Gegensatz zur erwähnten Referenzband aber wohl eher ein regionales Phänomen war und sich bereits 1993 wieder auflöste. Bei „Landgang“ handelt es sich nun um ein Comeback-Album, von dem das Infoschreiben behauptet, die Songtexte der Band würden inzwischen „etwas hintergründiger ausfallen“ als in der Vergangenheit. Spätestens hier bekomme ich es dann doch mit der Angst zu tun, denn anhand von Textzeilen wie „Ich bin der Gott vom Schwermetallgewitter / wenn ich komme wird es für euch bitter / da hilft kein Flehen und kein Gezitter / ich bin der Gott vom Schwermetalgewitter“ oder „Der Duft der Luft ist schnell verpufft / wenn mein Darm nach Frischluft ruft“ stelle ich mir ernsthaft die Frage, welche verbalen Kapitalverbrechen sich DIE TAUCHER denn bereits vor 30 Jahren zu Schulden kommen ließen. Ganz schlimm wird es dann in dem Stück „Nur einmal“, wo anhand vermeintlich erotischer Phantasien ein Frauenbild offenbart wird, das – vorsichtig formuliert – nicht gerade dazu beiträgt, dem schlechten Allgemeinruf des älteren weißen Cis-Mannes entgegenzuwirken. Ja ja, ich weiß – ist alles gar nicht ernst gemeint, und überhaupt, das wird man doch wohl noch sagen dürfen… Doch selbst wenn man in diesem Punkt alle verfügbaren Augen großzügig zudrückt, perlen DIE TAUCHER mit ihrem lahmen Hardrock-Aufguss gnadenlos an meinen Geschmacksnerven ab. Insofern: Weitere Tauch- und Landgänge bitte ab sofort wieder ohne mich!

Bewertung: 2,5/10 Veröffentlichungsdatum: 16.08.2019