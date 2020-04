DEAD KOYS – Resting places

Auch auf die Gefahr hin, für die Verfälschung von Sprichwörtern von der Floskel-Polizei zur Rechenschaft gezogen zu werden: Die DEAD KOYS sind quasi der Emo-Karpfen in dem ansonsten relativ bunt gemischten Bakraufarfita-Teich. Denn mit ihrem englischsprachigen, an Bands wie LEATHERFACE, JAWBREAKER oder TITLE FIGHT angelehnten emotionalen Punkrock genießen sie auf dem sympathischen kleinen Punk-Label bislang eine ziemliche Ausnahmestellung. Egal ob eher krachig wie in „Juglans regia“, „Norderney“ und “When the dog dies”, oder eher gefühlvoll wie in „Bendery“ und „Racoons“ – DEAD KOYS verstehen es, den Hörer mitzureißen und liefern auf konstant hohem Niveau ab. Warum spielen die eigentlich nicht mal auf dem Booze Cruise Festival?! Würde jedenfalls passen wie Faust auf Auge. Zusätzlich erwähnenswert ist übrigens noch die liebevolle Aufmachung der Platte, die in dickem, transparent-violetten Vinyl daher kommt und mit einem A1-Poster voller Fotos verschiedener Brücken versehen ist, die allesamt ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein scheinen und somit den Album-Titel „Resting places“ visuell untermauern.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 13.03.2020