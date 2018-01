DAVID BECKINGHAM – Just when the light

DAVID BECKINGHAM?! Hat der Typ nicht mal bei ManU und Real Madrid gespielt?!? Ach nee, der hieß so ähnlich… Hier gibt’s jedenfalls keinen Fußball, sondern Songwriter-Sound mit einer klaren Retro-Note. So erinnert der erste Song „Explosion“ direkt an die goldene SIMON & GARFUNKEL-Ära. Ein warmer, minimalistischer Sound, der sich sanft in die Gehörgänge schmiegt. In Ausnahmefällen wie „Forest“ kann man unterschwellig auch mal ein dezentes elektronisches Knarzen vernehmen – in diesen Momenten holt DAVID BECKINGHAM seine Hörer kurzzeitig in die Gegenwart zurück und schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. Insgesamt dominiert auf „Just when the light“ jedoch der der typische Folk-Sound 60er und 70er Jahre. Mit dieser Veröffentlichung wird Kanada wird seinem Ruf als Singer/Songwriter-Hochburg einmal mehr gerecht.

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 01.12.2017