CYANIDE PILLS – Sliced and diced

Die CYANIDE PILLS aus Großbritannien gehören seit Jahren zu Europas fleißigsten Punkrock-Bands, was sich neben ihrer enormen Live-Präsenz vor allem in dem unermüdlichen Output an Liedern widerspiegelt. „Sliced and diced“ beinhaltet wieder ganze 18 neue Songs, die sich zwischen den Polen 77er Punkrock („Stop and search“, „Earthlings“), melodischen Powerpop („Big mistake“, „I don´t remember“) und Punk´n´Roll („Laid-of“, „Cut me loose“) bewegen. Sollten sich alte Haudegen wie THE BOYS oder die BUZZCOCKS tatsächlich einmal in den endgültigen Ruhestand verabschieden, muss man sich um den Nachwuchs jedenfalls keine Sorgen machen.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 10.03.2017