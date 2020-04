COVID-19 Activity: Unterstütze deinen örtlichen Plattenladen!

Da uns das Corona-Virus vermutlich noch einige Zeit begleiten wird, werden wir ab sofort in unregelmäßigen Abständen auf Aktionen hinweisen, die gegen den Lagerkoller in den heimischen vier Wänden helfen und im Idealfall auch noch Projekte, Läden und Menschen aus der Musik-Branche unterstützen, die von der Situation besonders hart betroffen und in ihrer Existenz gefährdet sind.

Hierzu zählen derzeit auch die kleinen Plattenläden, die aktuell nicht öffnen dürfen, jedoch weiterhin für ihre monatlichen Fixkosten wie beispielsweise Ladenmiete, Versicherung etc. aufkommen müssen. Viele dieser Läden können jedoch von euch unterstützt werden, da sie während dieser Zeit einen Abhol- oder Lieferservice anbieten oder Tonträger per Post verschicken. Der Musikvertrieb Cargo Records hat auf seiner Homepage eine Liste dieser Läden aufgeführt, die regelmäßig aktualisiert wird. Diese Liste findet ihr hier.

Die Shops (Stand 11.04.2020):

• Berlin Dodo Beach

• Berlin Bis aufs Messer

• Berlin Oldschool

• Berlin Dussmann

• Berlin Coretex

• Bielefeld Per Koro

• Bochum Discover

• Bonn Mr. Music

• Bremen Hot Shot Records

• Chemnitz Underworld Recordstore

• Dresden Sweetwater Recordstore

• Düsseldorf A&O Medien

• Erlangen Bongartz

• Flensburg Musikpalast

• Frankfurt CDs am Goethehaus

• Freiburg Compact Disc Center

• Freiburg Flight 13

• Göttingen Tonkost

• Hamburg Groove City

• Hamburg Michelle Records

• Hamburg Zardoz

• Hamburg Remedy Records

• Hamburg Hanseplatte

• Hannover 25 Music

• Hannover Monster Records

• Karlsruhe Musikhaus Schlaile

• Köln Underdog Recordstore

• Köln Parallel Schallplatten

• Köln A-Musik

• Köln Groove Attack Recordstore

• München Optimal Records

• Münster Green Hell

• Nürnberg Monoton

• Rosenheim Bebop Schallplatten

• Simbach/Inn H&M Schallplatten

• Tübingen Rimpo

• Wuppertal Pop Art

Österreich

• Linz Vinyl Corner

• Linz Wahn & Sinn

• Wien LP Café

• Wien Record Bag

• Wien Substance