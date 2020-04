COVID-19 Activity: Hol dir Kultur in dein Wohnzimmer… mit dringeblieben.de

Da uns das Corona-Virus vermutlich noch einige Zeit begleiten wird, werden wir ab sofort in unregelmäßigen Abständen auf Aktionen hinweisen, die gegen den Lagerkoller in den heimischen vier Wänden helfen und im Idealfall auch noch Projekte, Läden und Menschen aus der Musik-Branche unterstützen, die von der Situation besonders hart betroffen und in ihrer Existenz gefährdet sind.

Kennt ihr das auch? Nach mehreren Wochen ohne Konzertbesuch, Fitnessstudio oder sonstigen lieb gewonnenen Freizeitaktivitäten hält allmählich die Langeweile Einzug. Dann ist vielleicht die Seite www.dringeblieben.de genau das Richtige für euch! Denn unter dieser Adresse kommen eure Hobbys direkt zu euch nach Hause! Das Prinzip der Seite ist ebenso einfach wie genial: Per Livestream werden hunderte von Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Theaterperfomrmances, Poetry Slams und Partys direkt in euer Wohnzimmer gestreamt. Darüber hinaus finden sich hier auch zahlreiche interaktive Sport- und Entspannungsprogramme sowie Kreativ-Workshops zum Mit- und Nachmachen. Dazu habt ihr die Möglichkeit, direkt an die jeweiligen Künstler*innen, Performer*innen und Kreativschaffend*innen zu Spende somit Personen zu unterstützen, die durch die Corona-Krise in besonderem Maße betroffen sind.

Hier geht’s zu dringeblieben.de