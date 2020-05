COVID-19 Activity (#5): Theater- und Konzertkassen unterstützen! Auch ohne aktuelle Veranstaltungen

Da uns das Corona-Virus vermutlich noch einige Zeit begleiten wird, werden wir ab sofort in unregelmäßigen Abständen auf Aktionen hinweisen, die gegen den Lagerkoller in den heimischen vier Wänden helfen und im Idealfall auch noch Projekte, Läden und Menschen aus der Musik-Branche unterstützen, die von der Situation besonders hart betroffen und in ihrer Existenz gefährdet sind.

Klar, Konzertkarten online zu bestellen, geht schnell und ist praktisch. Dennoch ist es doch in der Regel viel schöner, die heißbegehrten Tickets direkt in den kleinen Konzertkassen zu kaufen, dabei mit den freundlichen Mitarbeiter*innen zu fachsimpeln und Informationen zu Künstlern & Konzerten aus (beinahe) erster Hand zu erhalten. Da auch die Konzertkassen derzeit massive Umsatzeinbußen erleben, sind wir Konzertgänger gefragt, diese Läden finanziell zu unterstützen. Und das funktioniert sogar ganz ohne Spende, denn ihr erhaltet für euer Geld eine Gegenleistung: Kauft jetzt einfach bei den Konzertkassen Gutscheine, die ihr zu einem späteren Zeitpunkt einlöst! Dann haben die Läden trotz der aktuellen Situation zumindest ein paar Einnahmen, mit denen sie ihre anfallenden Fix-Kosten decken können. Und ihr könnt nach Ende des Konzert-Shutdowns Veranstaltungen genießen, ohne erneut dafür in die Tasche greifen zu müssen. Die Fachsimpelei mit den freundlichen Mitarbeiter*innen gibt es gratis dazu.

Übrigens: Die von uns sehr geschätzte Theaterkasse Schumacher hat sich zur Abfederung der Corona-Auswirkungen etwas ganz besonderes einfallen lassen und bietet gegen Spende tausende von Konzertplakaten an, die sich im Laufe der Jahre in ihrem Lager angesammelt haben. Eine weitere gute Möglichkeit also, ein Stück bedrohte Konzertinfrastruktur zu unterstützen und zugleich die eigene Bude in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.