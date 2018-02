CLONE COMPANY – Stop.Standing.Still

Och Menno… Eigentlich könnte man sich so wunderbar an dem Bandnamen CLONE COMPANY abarbeiten. Doch die aus Süddeutschland stammende Truppe mimt den Spielverderber und tut ihren Kritikern nicht den Gefallen, wie die bloße Kopie irgendwelcher mehr oder weniger bekannten Vorbilder zu klingen. Zwar findet man in ihrem Sound-Mix aus Pop-Punk, Indie und Alternative-Rock allerlei Altbekanntes (oder sollte man besser sagen -bewährtes?) wieder, doch eine gewisse Eigenständigkeit kann man dem Vierer dabei nicht absprechen. Herzstück der fünf Lieder dieser EP sind offensichtlich die ausgeklügelten Gesangs-Hooklines, die vor allem in den Refrains zu Tage treten. Dennoch vermag mich „Stop.Standing.Still.“ nicht vollends zu überzeugen. Meiner Meinung nach hätten bisschen mehr Gradlinigkeit und Tempo den fünf Liedern gut getan. Aber das ist ja im Endeffekt bekanntlich Geschmackssache.

Bewertung: 6/10 Veröffentlichungsdatum: 18.11.2017