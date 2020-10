CATALAN! – Veritas

Als mir Blueprint-Kollege Bernd diese CD in der Hand drückte, lag er keineswegs falsch. CATALAN! vereinen hier die Tanzbarkeit von FOALS mit der Intensität von LES SAVY FAV und dem Wahnsinn von CURSIVE. Alles Bands, die zu meinen persönlichen Favoriten zählen. Auch der ausgiebige Einsatz von Cowbells schadet in meinen Augen nicht der Clubkompatibilität, und gegen politisch korrekte Texte haben bekanntlich nur böse Menschen Einwände. Trotzdem vermag mich das Debütalbum der Iren nicht so recht vom Hocker zu hauen. Woran das liegt?

Ich weiß es nicht. Denn im Prinzip macht Ewen Friers, der Kopf hinter CATALAN!, alles richtig. Auch die Produktion im improvisierten Homestudio kann nicht der Grund dafür sein, denn diese ist weder steril noch rumpelig, sondern der Musik entsprechend kraftvoll, aber unauffällig. Dass Friers in seine Musik außerdem Einflüsse aus Weltmusik und Crossover mit einbringt, stört mich nicht im Geringesten und führt auch nicht dazu, dass das Album überladen klingt.

Manchmal lässt sich einfach nicht erklären, warum die Chemie nicht stimmt. Hört einfach mal in das Debüt von CATALAN! rein, wenn Euch die Referenzen gefallen – vielleicht funkt es ja zwischen Euch!

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 02.10.2020