CAMORRA – Neue Supergroup aus Washington

Hinter CAMORRA stecken nun nicht nur organisierte kriminelle Familienclans, sondern seit kurzem auch eine Allstar-Band, bestehend aus J.Robbins (u.a. JAWBOX, BURNING AIRLINES, CHANNELS), Jonah Matranga (ONELINEDRAWING, NEW END ORIGINAL, FAR) und Zach Barocas (JAWBOX), die mit Hilfe von Janet Morgan (CHANNELS) und Mitgliedern von WAR ON WOMEN und THE PAUSES eine EP aufgenommen haben, die am 14. Juli digital und als 10 Inch auf Arctic Rodeo Recordings erscheinen wird. Einen ersten Vorgeschmack bietet das Video zum Song “Roosevelt champion III”: https://youtu.be/MYg742l1LmQ