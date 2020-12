BRACKET – Best of Würst

Bei BRACKET handelt es sich um eine Band, die man eigentlich schon immer, auf Grund der Labelzugehörigkeit zu Fat Records, auf dem Schirm hatte. Haben aber den großen Hype eigentlich nie wirklich erfahren dürfen, trotz neun Alben. Popiger Skate-Punk wurde von mir selber, bei der Vielzahl meiner favorisierten Musikgenres, tendenziell immer eher nur beigemischt. So lag mein Schwerpunkt meist mehr auf den Branchen-Schwergewichten, wie NOFX, PENNYWISE oder BAD RELIGION. GREEN DAY, OFFSPRING oder BLINK182 bestimmten damals ja sogar die Charts und waren dann ja noch einmal eine andere Nummer. Obwohl… der Song von BRACKET „2RAK005“, vom „Fat Music For Fat People“ Labelsampler, lief damals schon bei mir in Dauerschleife, bis die Repeat-Taste vom CD-Player kaputt war. „Best of Würst“ bietet schon mal bei der Vinyl-Version eine echt witzige Idee: die Grundfarbe ist gelb, quasi die Brötchenfarbe mit einem durchgezogenen Ketchup-Rot und fertig ist die vinylige Hot Dog Variante. Echt ´ne leckere Idee, unabhängig ob Erbse, Soja oder Tier. Diese Compilation enthält bislang nur digital zu erhaltende Demos, B-Seiten und Akustik-Versionen, die im Rahmen der „Rare Cuts“-Trilogie, aus dem Jahr 2013, exklusiv via Bandcamp rausgehauen wurden. Klar, dass die Aufnahmequalität hier teilweise unterschiedlich ist, gehört aber somit eher zum Charme dieses Outputs. Mit dem RAMONES-Cover „Do You Remember Rock’n’Roll Radio?“ hat man einen tollen Einstieg, hier zeigt man direkt einmal wo der Hammer hängt, schmissige Melodien, bei den meisten Songs kompromisslos am Tempo orientiert. Das zieht sich dann auch wie ein roter Faden durch das ganze Album durch. BRACKET haben es ja schon mit dem 2019 veröffentlichten Album „Too Old To Die Young“ bewiesen, noch nicht zum „alten Eisen“ zu gehören. Das Album gehört bestimmt nicht zu den besten der neun Studioalben, das Grundgerüst passt aber, sonniger EpiFat-Sound, für Neunziger Jahre Nostalgiker bestens geeignet. Mit dieser Zusammenstellung bekommt man das in einer zeitlich breiteren Abfolge sogar noch besser geboten. Somit ist das Album für Einsteiger sogar noch besser als Einstieg geeignet. Außerdem spricht, wie schon beschrieben, das Layout der Vinyl-Variante, als auch die Tatsache, dass sämtliche Songs erstmals überhaupt auf diesem Format veröffentlicht wurden, klar zum Kauf der Langspielrille. Dieses Album macht mal ´nen richtig tollen Vorgeschmack auf das im Januar 2021 erscheinende Album von SCREECHING WEASEL. BRACKET machen es vor, der RAMONES-Sound wird ewig leben, Amen.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 28.08.2020