BLINKER LINKS – Achterträger Kronkorken mit Schraube

Dir sind CHEFDENKER zu intellektuell geworden, seit sie mittlerweile mit Country-Einflüssen herumexperimentieren und Konzeptalben veröffentlichen? Dann kommt dieser Tonträger mit dem traumhaften Namen „Achterträger Kronkorken mit Schraube“ möglicherweise gerade recht! Die Ähnlichkeit von BLINKER LINKS zu den Früh(kölsch)-Werken der Lüer-Truppe kommt dabei übrigens nicht von irgendwoher, denn mit The Kollege teilen sich die beiden Combos sogar einen Gitarristen. Kein Wunder also, dass Lieder wie „Oma sagt geht lieber einen ballern“, „Keinen Bock, aber Gästeliste“ oder „Alles kostet hundert Mark“ (hey, hat da etwa jemand die Euro-Umstellung verschlafen?!) in die gleiche Kerbe schlagen. Summa summarum beinhaltet das pissgelbe Vinyl 13 kleine Hits für den feierfreudigen Studienabbrecher-Punk von heute. Besser als in diese LP kann man sein mühevoll zusammengesammeltes Pfandgeld kaum anlegen…

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 26.05.2017