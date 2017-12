Noch drei Wochen, dann ist schon wieder Weihnachten. Falls Ihr beim Besorgen der Geschenke keine Lust auf Gedränge in der Fußgängerzone, überfüllte Geschäfte und lange Schlangen an den Kassen habt und stattdessen lieber handgemachte Produkte im netten Ambiente einkaufen wollt, empfehlen wir Euch die „Bling bling days“ im Berliner 25hours Hotel.

Wo man sonst Konzerte und Lesungen sieht, findet in diesem Jahr am 9. und 10. Dezember erstmals ein Weihnachtsmarkt statt, zu dem ausgewählte Manufakturen ihre Produkte zum Kauf anbieten. Zusätzlich untermalt wird das Ganze am Samstagabend von Musik von REEMA und NOSOYO. Doch nicht nur für die Eltern ist gesorgt, auch für die Kleinen wird ein Programm vom Kinderschminken bis zur Kinderdisco angeboten.

Mit dabei sind in diesem Jahr folgende Manufakturen:

Kaffeeform

YINKANA

O’Donnell Moonshine

Badhunterstories

Katze Im Sack

ECO Brotbox

Big Daddy Ella

Bohazel

Lechatvivi Berlin

Agravik

Ceramic Diablo

Oh Bracelet Berlin

Coscoon Cosmetics

Kindsgut

Das Ganze findet statt in der dritten Etage des 25hours Hotel Bikini Berlin, in der Zeit von 14:00 – 22:00 (Samstag) und von 10:00 – 16:00 Uhr (Sonntag).

Der Eintritt ist frei, mehr Infos findet Ihr hier.