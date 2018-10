BARETTA LOVE – Baretta Love

Deutsches Trio mit zweitem Longplayer auf Kidnap Music / Rookie Records. BARETTA LOVE präsentiert sich mit 10 Songs auf dem selbstbetitelten Album, welches einen dreijährigen Schaffensprozess voraussetzte. Das Debut Album “Minimal Play” wurde 2012 auf Wanda Records rausgeschmissen und ging gänzlich an mir vorbei. Ebenso die triebige Live-Präsenz wurde nicht von mir wahrgenommen. Obwohl die Bühne mit Helden meiner Jugend geteilt wurde. ANGELIC UPSTRARTS, SHAM 69 oder ADOLESCENTS sind hier zu nennen. Aber auch weniger Altherren-Rock wie SWINGIN UTTERS, THE BABOON SHOW, DEAD TO ME oder CASUALTIES”. Nun gut, musikalisch geht´s hier zwar in keine Richtung, der genannten Bands, sondern man präsentiert vielmehr einen guten Mix aus Indie, Rock und Punk – kein „If The Kids …“ oder „Fuck You“-Attitüde. Wo andere Bands sich penibel am State of the Art zu orientieren versuchen, schafft es BARETTA LOVE das Album stimmig, gradlinig und authentisch wirken zu lassen. Die Produktion schafft es ganz gut, einzelne Elemente des Zeitgeistes aus der Rock-Ära der 60er/70er zu transportieren, der analoge Sound regiert. Schnellere Einflüsse, die wiederum durchweg im Zeitgeist liegen, werden dabei gut integriert, ohne dabei aber das eher klassische Gesamtbild zu zerstören. BARETTA LOVE wirken durchweg interessant und machen Lust die Zukunft der Band zu begleiten, insbesondere live & loud. Übrigens, im Oktober geht´s mit insgesamt sieben Konzerten quer durch Deutschland.

Bewertung: (6/10) Veröffentlichungsdatum: 17.08.2018