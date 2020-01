BABYLOVE & THE VAN DANGOS – The golden cage

Dass BABYLOVE & THE VAN DANGOS zu den besten aktuellen Ska-Bands Europas zählen, sollte sich mittlerweile bis weit über die Grenzen ihres Heimatlandes Dänemark herumgesprochen haben. Bei „The golden cage“ handelt es sich um ihr inzwischen sechstes Album, und auch auf diesem spielen die Kopenhagener ihre Stärken wieder einmal gekonnt aus. Eingebettet in einem Rahmen aus Jazz, Soul, Pop und Reggae liefern sie 13 tiefenentspannte Rocksteady-Nummern ab, die über jeglichen Zweifel erhaben sind. Das versprüht gelegentlich ein wenig Cocktailbar-Atmosphäre, verweist an anderer Stelle jedoch auch direkt auf die staubigen Straßen Jamaikas, wie beispielsweise im Titeltrack „Golden cage“ oder dem Roots Reggae Stück „Old man trouble“. Erschienen ist das Album übrigens ausschließlich als limitierte Vinyl-Auflage auf dem bandeigenen Label Gateway Music.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 21.11.2019