ANTI-FLAG Akustik-Konzert im Rahmen der Anti-AfD Kundgebungen in Köln

Die rechtspopulistische und ausländerfeindliche AfD wird am vorletzten April-Wochenende ihren Bundesparteitag in Köln abhalten, wogegen hunderte Initiativen, Künstler, Bands und zig tausende aufgeklärte Kölner*innen protestieren werden. Viele Demonstrationen in Köln starten bereits am 22.04. vormittags und ziehen sich über das gesamte Wochenende.

Auf dem Weg zu ihrem Konzert in Luxemburg werden die amerikanischen Polit-Punks von Anti-Flag sich dem Protest anschließen und am SONNTAG 23.04. um 11:45 Uhr auf dem HEUMARKT ein kurzes, kostenloses Akustik-Konzert im Rahmen der Kundgebung “Auf Nimmerwiedersehen AfD” spielen. Direkt nebenan im Maritim Hotel hat sich die AfD eingenistet – das Ziel ist, auch am zweiten Tag des Parteitags einen lauten und wütenden Protest gegen die unmenschliche Agenda der Partei zu formulieren.

Weitere Infos zu dem Auftritt und den Demonstration in Köln am Wochenende finden sich hier:

http://www.facebook.com/SolistattHetze