ANGRY YOUTH ELITE covern für guten Zweck

Die Skatepunks von ANGRY YOUTH ELITE feuern heute eine brandneue Single auf den Markt, die es wirklich in sich hat: frei nach dem Motto “Ehre, wem Ehre gebührt” haben sich die drei Jungs aus dem Ruhrpott den 30jährigen Geburtstag ihrer Punk-Helden BOUNCING SOULS zum Anlass genommen, deren Alltime-Favourite “Say nothing” mit einer eigenen Version neu aufleben zu lassen. Und dazu haben sie sich mit THE BOMPOPS (eine der Fat Wreck-Bands der Stunde) eine absolut perfekte Unterstützung ins Boot geholt. Und dass dann noch der komplette Erlös der Single an skate-aid gespendet wird, macht dieses Paket einfach komplett rund.

Passend zum Release werden ANGRY YOUTH ELITE im Mai als Support für NO FUN AT ALL in Deutschland auf der Bühne stehen.

ANGRY YOUTH ELITE live 2019

23.05.2019 DE – Aachen – Musikbunker w/ NO FUN AT ALL

24.05.2019 DE – Essen – Turock w/ NO FUN AT ALL

25.05.2019 DE – Wesel – Baby Doll w/ MARCH

31.05.2019 DE – Hattingen – Rock am Bunker w/ SNARESET

07.09.2019 DE – Brilon – Festival