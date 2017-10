AHUGA! – Sampler Nr. 2

Alles, was Rang und Namen hat und auf dem wunderbaren Liedermacherlabel Ahuga! ein Zuhause gefunden hat, findet sich auf diesem, dem 2., Labelsampler wieder. Angefangen mit WILLIAM WORMSER, über FALK bis PANNE BIERHORST: Hier dürften keine Wünsche der geneigten Fans offen bleiben. Besonders sei dieser Sampler dennoch gerade denen anempfohlen, die sich mit dem Label noch nicht so gut auskennen, denn hier kann man auf einen Schlag gleich mal zig Bands und Musiker kennen lernen, die einem schnell ans Herz wachsen werden. Natürlich darf da Labelchef GÖTZ WIDMANN auch nicht fehlen und ist mit dem “Jackpot” vertreten. Was immer wieder überrascht, ist die Bandbreite, die der Oberbegriff Liedermaching unter sich versammelt. Da geht es mal tanzbar, mal tränenrührend und dann wieder witzig-charmant zu. “Meine Mama” von SIMON & JAN diente als ordentliche Wahlempfehlung (oder eben gerade nicht?), ERNSTGEMEINT liefern einen Einblick in die Tierwelt und Kai & Funky von TON STEINE SCHERBEN liefern mit “Keine Macht für Niemand” das perfekte Ende dieser wunderschönen Zusammenstellung – und treiben dem Hörer schlussendlich noch das Wasser in die Augen. Wunderbar.

Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: 25.08.2017