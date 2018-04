ACHT EIMER HÜHNERHERZEN – s/t

Mensch Leute, was habe ich die völlig unterbewerteten Bottrops gemocht, was habe ich, damals in den Neunzigern, die TERRORGRUPPE geliebt. Jetzt und hier als ein neues Projekt vom unverwüstlichen Johnny „Jaco“ Bottrop am Bass. Finde den Bandnamen eher unpassend zur Musik. Diese ist auf den Punkt, rotzig, frisch, ummantelt in einem NDW-Sound, der erst einmal seines Gleichen sucht. Muss, bedingt durch den tollen Gesang von Sängerin Apocalypse Vega andauernd an WIR SIND HELDEN denken. Vereinzelt kommen bei mir Erinnerungen an einzelne Songs des ÄRZTE Album „Die Ärzte Früher! – Der Ausverkauf Geht Weiter“ auf. Alles locker aus der Hüfte, mit dem gewissen Berliner Charme und enormer Spielfreude. Hier werden sowohl die Instrumente und Attitüden beherrscht und authentisch und unangepasst losgelegt. Überraschend gut, weiter so!

Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: