A WINGED VICTORY FOR THE SULLEN – Iris

Da musste ich erst einmal kurz überlegen, was denn nun Bandname und was Albumtitel ist… Am Ende ist’s so, wie es sich kein Schreiber wünscht, denn dieser Bandname ist unglaublich lang, aber nun gut, was soll man machen. Es geht hier ja in erster Linie um die Musik und die lässt sofort den richtigen Schluss zu, dass es sich um Filmmusik handelt. Der französische Regisseur Jalil Lespert bat A WINGED VICTORY FOR THE SULLEN darum, zu einem seiner Filme die Musik beizusteuern und diesem Auftrag sind sie sehr gerne nachgekommen. Jedenfalls vermittelt die Musik auf “Iris” diesen Eindruck. Auch wird dem geneigten Ohr schnell klar, dass hier nicht unbedingt der zugehörige Film gesehen werden muss, vielmehr ist es so, dass beim Hören direkt ein eigener Film im Kopf beginnt. Ob dieser nun spannender, romantischer oder sonstwie anders ist, als der eigentliche Film “Iris”, spielt dabei keine Rolle. Die wunderschönen Klangflächen, die teils düster-bedrohlich, teils träumerisch, teils von bedrückender Schönheit sind, lohnen auf jeden Fall, den eigenen Kopf und die eigene Anlage einzuschalten.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 13.01.2017