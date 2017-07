Seine ganz eigene Zielgruppe gefunden hat das Open Air A Summer’s Tale, das in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet. Vom 3.-5. August findet 20 km westlich von Lüneburg ein vielseitiges Kulturfestival statt, das ein Programm für die ganze Familie bietet. Neben Bands und Lesungen kann man hier beispielsweise einen Comic-Crashkurs, ein Wein-Seminar oder eine Barfuß-Wanderung besuchen, während die Kinder Masken basteln oder an einer Rätsel-Ralley teilnehmen.

Auch sportliche Aktivitäten werden in großer Auswahl angeboten, sei es eine Kanu-Tour, ein Lauf-Treff oder ein Yoga-Kurs mit anschließender japanischer Teezeremonie. In den unterschiedlichsten Workshops, Kursen und D.I.Y.-Sessions gibt es zudem die Möglichkeit, sich an neue Bereiche heranzuwagen.

Neben dem aktiven Programm kommt aber auch der Genuss und Komfort nicht zu kurz. Das Essen unterscheidet sich komplett vom klassischen Festival-Fastfood und setzt stattdessen auf qualitativ hochwertige Gerichte, die größtenteils aus regionalen und ökologisch produzierten Nahrungsmittel zubereitet werden, natürlich auch für Vegetarier und Veganer.

Da sich für Familien nicht selten die Frage nach passenden Übernachtungsmöglichkeiten stellt, gehen die Veranstalter auf die individuellen Bedürfnisse der Besucher ein. So kann man zwischen dem Aufenthalt im eigenen Zelt, einem Wohnwagen, einer Komfort-Unterkunft oder einem Ticket ohne Übernachtsmöglichkeit wählen. Inmitten der Lüneburger Heide verschwimmt hier die Grenze zwischen Festival und Urlaub.

Bands: PIXIES, PJ HARVEY, FEIST, FRANZ FERDINAND, ELEMENT OF CRIME, BIRDY, CONOR OBERST, JOHNOSSI, STEREO MC’S, THE NOTWIST, BEAR’S DEN, THE COMMON LINNETS, JUDITH HOLOFERNES, VON BRÜCKEN, GET WELL SOON, CIGARETTES AFTER SEX, DIE STERNE, ELECTRIC SWING CIRCUS, BERND BEGEMANN & DIE BEFREIUNG, DAN CROLL, DEAR READER, RHONDA, WILLIAM MCCARTHY, ROCKY VOTOLATO, BLAUDZUN, THOMAS DYBDAHL, MISTER AND MISSISSIPPI, TASH SULTANA, A TALE OF GOLDEN KEYS

Datum: 3.-5. August 2017

Tickets: VVK 144 € (inkl. Camping)

Ort: Eventpark Luhmühlen, Westergellersen

Homepage: http://www.asummerstale.de/de