Reeperbahn-Festival 2017

Man muss bei google schon ziemlich konkret nach dem Reeperbahn-Festival in Hamburg suchen, bis man einen Treffer findet. Selbst bei „Hamburg Re…“ landet man vorher noch bei den Treffern „Restaurant“, „Regenradar“, „Reisen“ und natürlich „Reeperbahn“.

Für den musikinteressierten Hamburger ist das Reeperbahn-Festival hingegen schon lange nicht mehr wegzudenken. In den letzten elf Jahren hat es sich zu Europas größtem Clubfestival gemausert, und wer wissen möchte, was in den nächsten Jahren groß rauskommen könnte, sollte das viertägige Festival rund um den Kiez definitiv nicht missen. In den letzten Jahren haben auf dem Festival in St. Pauli unter anderem Künstler wie ADEM GREEN, THE RAPTURE, CRO, ED SHEERAN und KATE TEMPEST (damals noch mit SOUND OF RUM) gespielt, zu meinen persönlichen Highligts haben sich Bands wie SPRING OFFENSIVE, SHIELDS, RUE ROYALE und PAPER BEAT SCISSORS entwickelt.

Doch neben der Musik wird auch viel Kunst, Filme und musikaffine Trainings angeboten, so dass das Reeperbahn-Festival auch in diesem Jahr wieder auf insgesamt 800 Programmpunkte in mehr als 70 Locations kommt. Wer da nicht auf seine Kosten kommt, ist nicht ernsthaft an Kultur interessiert.

Bands: 47SOUL, ADAM NAAS, ADNA, ADULESCENS, ALICE MERTON, ALICE PHOEBE LOU, ALIOCHA, ALL THEM WITCHES, ALL WE ARE, AMADOU & MARIAM, ANDREAS SPECHTL, ANKATHIE KOI, ANT, ANTIC, ANTJE SCHOMAKER, ARCANE ROOTS, ARY, ASTRONAUTALIS, BANFI, BARBAGALLO, BETH DITTO, BETSY, BLACK HONEY, BLACK RIVER DELTA, BLOOD COMMAND, BOIBAND, BRUTUS, CANDELILLA, CHANTAL ACDA, CHARLIE CUNNINGHAM, CHILDHOOD, CLAP YOUR HANDS SAY YEAH, COCAINE PISS, COSIMA, CURRENT SWELL, DANGERS OF THE SEA, DARDAN, DEAN LEWIS, DERMOT KENNEDY, DISCOCTRL, DISPATCH, DREAM WIFE, EDSUN, EINARINDRA, ELLA EYRE, EMA, ERREGUNG ÖFFENTLICHER ERREGUNG, EVERYTHING EVERYTHING, FABER, FAREWELL DEAR GHOST, FARVEBLIND, FAST ROMANTICS, FAYZEN, FAZERDAZE, FEDERICO ALBANESE, FENNE LILY, FIBEL, FINDLAY, FINK, FIRST HATE, FIZZY BLOOD, FLORA CASH, FRANCOBOLLO, FRIENDS OF GAS, FYFE, GET YOUR GUN, GOLD CLASS, GRETA VAN FLEET, HAIYTI, HEARTBEAST, HEIM, HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE, IDER, ILGEN-NUR, INGOLD, INHEAVEN, ISOLATION BERLIN, J.BERNARDT, JADE BIRD, JANE WEAVER, JBXDR, JEN CLOHER, JFDR, JOAN, JOE FOX, JOHNNYSWIM, JORDAN KLASSEN, JORDAN MAX, JORDAN PRINCE, JOSEPH J. JONES, JULES AHOI & THE DEEPSEA ORCHESTRA, JÚNÍUS MEYVANT, KALANDRA, KALIPO, KAT FRANKIE, KELLY LEE OWENS, KID OK, KILL J, KING CREOSOTE, KRAKÓW LOVES ADANA, LEONIDEN, LET’S EAT GRANDMA, LEVENT, LEWIS CAPALDI, LIFE, LIL PEEP, LION SPHERE, LISA MITCHELL, LISA WHO, LONEY DEAR, LONG LINE DOWN, LORD YOUTH, LOVE A, LYGO, LÙISA, MARIKA HACKMAN, MARLON WILLIAMS, MATTHEW AND THE ATLAS, MATT MALTESE, MAXIMO PARK, MAUNO, MAVI PHOENIX, MAYBE CANADA, MEUTE, MILLIONAIRE, MISE EN SCENE, MOGLI, MOOP MAMA, MY BABY, NAAZ, NADINE SHAH, NEWTON FAULKNER. NILÜFER YANYA, NOAH KAHAN, NOAH SLEE, NOVO AMOR, NOËP, OMAR SOULEYMAN, OSCAR AND THE WOLF, OTZEKI, OUTLYA, PABST, PACESHIFTERS, PALM, PIXX, PORTUGAL. THE MAN, RATIONALE, RHYS LEWIS, RUBY EMPRESS, SARAH KLANG, SCHWARZ, SERO, SHY LUV, SIGURVIN SIGURDSSON, SIR WAS, SKOTT, SLOWY & 12VINCE, SLØTFACE, SOL HEILO, SÓLSTAFIR, SONGHOY BLUES, SUFF DADDY & THE LUNCH BIRDS, SWMRS, SYML, TASSEOMANCY, THE ACES, THE AMAZONS, THE BONGO CLUB, THE DEVILS TINY CHAINS, THE DISTRICTS, THE DRUMS, THE KING BLUES, THE MARCUS KING BAND, THEME PARK, THE WANTON BISHOPS, THIS IS THE KIT, TIMBER TIMBRE, TINPAN ORANGE, TOM GRENNAN, TOM ROGERSON, TOM WALKER, TREVOR SENSOR, TUA, TUYS, VANCE JOY, VINCENT HALL, VÖK, WANDL, WAXAHATCHEE, WELSHLY ARMS, WHEN ‘AIRY MET FAIRY, WHITE WINE, WILDES, WUCAN, WUNDERWELT, XAVIER DARCY, YASMINE HAMDAN, YELLOW DAYS, YUNGBLUD, ZEAL & ARDOR, ZUGEZOGEN MASKULIN, …

Datum: 20.-23.09.2017

Ort: Hamburg, rund um die Reeperbahn

Homepage: https://www.reeperbahnfestival.com