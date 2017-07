Openair Safiental 2017

Ihr wollt raus aus der Großstadt und sucht nach Erholung in der Natur? Gerne verbunden mit Musik und netten Menschen? Dann haben wir für Euch hier vielleicht das Richtige herausgesucht.

Das Openair Safiental findet inmitten einer idyllischen Berglandschaft in den Schweizer Alpen statt, Livemusik gibt es auf einer Waldlichtung, die Zelte zum Campen baut Ihr im Wald daneben auf, und den Gebirgsbach gibt es genau gegenüber.

Große Namen sucht man bei den Bands zwar vergeblich, dafür findet das Festival in familiärer Atmosphäre statt, und beim Essen setzt man auf regionale Produkte. Die Verbundenheit zur Natur erkennt man außerdem daran, dass die Bühne und Getränkestände selbst zusammengezimmert wurden. Wir von blueprint sind gespannt, was wir Euch im Nachhinein zu berichten haben.

Bands: VIBES BUILDER, RUTA CONTRABANDO, GREENFIELD STORY, MARKED WITH LIPSTICK, SKAFARI, CARPET TOWN, BAUM, THE WEIGHT

Datum: 14.-16.07.2017

Preis: VVK 40 CHF | AK 50 CHF

Besucher: 900

Ort: 7107 Safien-Platz, Schweiz

Website: http://www.openair-safiental.ch