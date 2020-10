13 YEAR CICADA – 4 track mind (7″)

Das geht hier ja zu wie im Taubenschlag! Vor wenigen Wochen erst ist mit der 7inch von MIR EXPRESS der zweite Teil der „4 Track mind“ Single-Serie erschienen, schon folgt bereits der nächste Streich. Die Rahmenbedingungen sind dieselben geblieben: Zwei Songs, aufgenommen auf einem alten 4-Spur-Kassettenrecorder, veröffentlich in einer Mini-Vinyl-Auflage im untersten dreistelligen Bereich. Diesmal dürfen 13 YEAR CICADA ihr Können unter Beweis stellen, und in Punkto Experimentierfreudigkeit stehen sie den bereits erwähnten Kollegen von MIR EXPRESS in Nichts nach. Schlagzeug, Bass und elektronische Klänge verschmelzen hier zu einem unkonventionellen Sounderlebnis der besonderen Art. Dies gilt vor allem für den A-Seiten Track „White liar glove“ – so ähnlich würde es vermutlich klingen, wenn Außerirdische versuchen würden, Disco-Musik zu machen. Das B-Seiten Stück „What will you be wearing“ überrascht hingegen mit Calypso-Klängen, die den Anschein erwecken, in einer Zeitschleife fest zu stecken. Irgendwie ganz schön durchgeknallt das Ganze, aber wie heißt es doch so schön: Lieber Wahnsinn, als gar kein Sinn.

Bewertung: 6/10 Veröffentlichungsdatum: 02.10.2020