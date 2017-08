13 CROWES – Young poets

FRIGHTENED RABBIT trifft auf GASLIGHT ANTHEM. Dann hast du 13 CROWES. Dann hast du mitreißend, überzeugend, rockend, keine Ahnung, einfach alles. Das macht diese Band mit dir. Du bist gefesselt von den Gitarren, vom Rhythmus, du denkst nicht mehr, du hörst nur noch. Und lässt dich mitreißen, mitziehen, mitnehmen auf den Weg, auf die Reise zum Sound. Kaum eine Band konnte das bevor, aber diese kann das, lass es passieren. Klirrende Gitarren, surrende Drums, ein Gesang, der dich mitnimmt. Lass dich mitnehmen, denn es lohnt sich, geh diesen Weg, frag nicht nach dem nächsten Takt, lass ihn dich überraschen, mitziehen, faszinieren. Wenn du denkst, du kennst Rock, dann hör hier rein, und du wirst dich fragen, ob du jemals wusstest, was diese Musik ausmacht, du bist angekommen. Lass dich in die Arme nehmen, mitnehmen, verführen, tragen. 13 CROWES wissen, was sie tun und du weißt es auch, wenn sie sich in dein Herz gefressen haben… das geht schnell. Ein Album, um glücklich zu werden. Rock. Und. Roll.

Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: 02.06.2017